Российские военные рассказали о разработке нового вида операций с ядерным оружием

Они предназначены для противостояния "попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона"

В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США. Об этом в четверг, 2 марта, рассказали заместитель командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России генерал Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке В. Лумпов.

Авторы статьи в журнале "Военная мысль", который издает российское Министерство обороны, указали, что Соединенные Штаты постепенно теряют лидирующие позиции в мире, вместе с тем растет агрессивность их военно-политического курса в отношении России – в Вашингтоне считают Москву главной виновницей утраты американского мирового господства.

Российские военные допустили, что США планируют разгром России в форме "Стратегической (глобальной) многосферной операции". Это предполагает поражение с помощью мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил, нейтрализацию оставшихся и стартовавших российских носителей ядерного оружия с помощью глобальной системы ПРО и затем нанесение минимального достаточного ядерного удара по России с целью ее уничтожения.

Для противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона в России "рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС: операция стратегических сил сдерживания", рассказали Фазлетдинов и Лумпов. Она "предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий".

21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, хотя речь о полном выходе из договора не идет.

Вслед за этим заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не видит увеличения рисков ядерного конфликта в связи со своим решение о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Она "сама по себе не меняет ничего в нашем отношении к тому, каким образом, в каких ситуациях гипотетических может быть применено ядерное оружие".

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