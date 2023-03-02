В ВСУ заявили о потере батальона за неделю в Артемовске

Украинская армия находится в сложном положении

Украинские войска теряют по одной-две роты за день в боях за Артемовск (ДНР), а за неделю потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили целый батальон. Об этом рассказал в среду, 1 марта, один из военнослужащих ВСУ, участвующих в боевых действиях.

По словам военного, "Бахмут (украинское название Артемовска) уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость". Спикер заявил, что "если тут рота живет одну ночь, то <...> нужно подготовить позиции и немного откатываться назад".

Военнослужащий выразил мнение, что "оно того не стоит", в настоящее время украинской армии нужно "подготовить позиции, откатиться, выровнять линию и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых".

При этом один из его сослуживцев заявил, что остается оптимистом и верит, что "что-то произойдет" и город украинская сторона не сдаст", сообщает РИА Новости.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Украина лишилась в районе Артемовска до 70% военнослужащих из подготовленных подразделений, личный состав вывели на доукомплектование. Российский чиновник не исключил, что теперь Киев может направлять в город те подразделения, "которые им не важны".

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