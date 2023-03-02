ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ВСУ заявили о потере батальона за неделю в Артемовске

08:28
  • четверг
  • 02 марта 2023

Украинская армия находится в сложном положении

Украинские войска теряют по одной-две роты за день в боях за Артемовск (ДНР), а за неделю потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили целый батальон. Об этом рассказал в среду, 1 марта, один из военнослужащих ВСУ, участвующих в боевых действиях.
Огромные потери ВСУ: битва за Артемовск подходит к кульминации

По словам военного, "Бахмут (украинское название Артемовска) уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость". Спикер заявил, что "если тут рота живет одну ночь, то <...> нужно подготовить позиции и немного откатываться назад".

Военнослужащий выразил мнение, что "оно того не стоит", в настоящее время украинской армии нужно "подготовить позиции, откатиться, выровнять линию и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых".

При этом один из его сослуживцев заявил, что остается оптимистом и верит, что "что-то произойдет" и город украинская сторона не сдаст", сообщает РИА Новости.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Украина лишилась в районе Артемовска до 70% военнослужащих из подготовленных подразделений, личный состав вывели на доукомплектование. Российский чиновник не исключил, что теперь Киев может направлять в город те подразделения, "которые им не важны".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Артемовск
Артемовск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.