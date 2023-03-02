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В США предупредили о подготовке атаки для развязывания войны с Россией

08:48
  • четверг
  • 02 марта 2023

Американский ветеран призвал не сидеть сложа руки

Американские власти готовят атаку под ложным флагом на территории США, чтобы обвинить Россию и втянуть ее в войну. Такое мнение в среду, 1 марта, высказал ветеран ВС Соединенных Штатов Ноктис Дрейвен.

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Ветеран заявил, что в Вашингтоне "уже используют новости и средства массовой информации, чтобы мысленно подготовить вас к войне с Россией и Китаем", поскольку "Украина проигрывает, и Запад вложил слишком много времени и денег, чтобы позволить ей потерпеть неудачу".

Дрейвен выразил уверенность в том, что американские власти "сделают все, чтобы втянуть нас в войну", а если для выполнения этой задачи "простой риторики им не хватит, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО".

Чтобы не допустить реализации подобного сценария, ветеран призвал не сидеть сложа руки и не ограничиваться политическими дискуссиями, а начать открывать глаза на происходящее в Соединенных Штатах и в других западных государствах, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском посольстве в США заявили, что Вашингтон не просто подпитывает амбиции киевского режима, а подталкивает его к эскалации конфликта. В дипмиссии подчеркнули, что "натравливание киевских преступников на Крым – это то же самое, что подталкивание их к атаке на Москву или Владивосток". Всему международному сообществу должно, наконец, стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине, отметили в посольстве.

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