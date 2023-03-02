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Reuters: США прощупывают почву для введения санкций против Китая

08:56
  • четверг
  • 02 марта 2023

Вашингтон ведет консультации по этому вопросу со странами G7, утверждают источники

Американские власти пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении Китая, если он окажет помощь России в связи со спецоперацией. Об этом в среду, 1 марта, рассказали источники из числа официальных лиц в США.

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По словам источников Reuters, пока консультации по этому вопросу находятся на предварительном этапе и в первую очередь ведутся со странами "Группы семи" (G7). При этом не уточняется, о каких именно возможных рестрикциях может идти речь.

При этом представитель одной из стран, с которой консультировались США, сообщил Reuters, что Вашингтоном были представлены только "скудные разведданные", которые могли бы говорить о возможном намерении Китая оказать России "военную помощь".

Отношения между Вашингтоном и Пекином обострились после сообщений американских властей о появлении в небе над Северной Америкой "шаров-шпионов", которое они приписали Китаю. Предположительно, речь шла о простых метеозондах, однако военные США предпочли их сбить. В КНР выразили протест против обвинений со стороны Соединенных Штатов.

Еще одной причиной недовольства Вашингтона Пекином является продолжение и укрепление сотрудничества Китая и России. США усиливают давление тех, кто отказывается выступить против Москвы. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что "Китай не может играть на две стороны: он не может представлять формат мирных переговоров и в то же время – подливать масло в огонь".

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