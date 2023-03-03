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Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

00:01
  • пятница
  • 03 марта 2023

Весенний ветер перемен

Овны

Счастливое сочетание планет в вашем знаке продолжает приносить плоды. Но старайтесь не афишировать свои планы: сейчас лучше хранить их в секрете.

Тельцы

Меркурий две недели проведет в вашем секторе социальной жизни. Спешите навести порядок в мессенджерах, назначайте встречи с друзьями - вас это порадует.

Близнецы

Марс уже полгода подталкивает вас вперед, к высоким личным целям. Теперь этим занялся и Меркурий: кажется, у вас нет шансов упустить новые возможности!

Раки

Вы все чаще будете задумываться об учебе или даже смене профессии. Не вопрос, записывайте мысли о своих зонах роста: какие знания и навыки вы хотели бы получить?

Львы

Один из лучших дней года для того, чтобы вернуть долги и вещи, взятые когда-то у друзей. Напишите список и постарайтесь сделать это - увидите, насколько легче вам станет!

Девы

Весна - пора любви, и в этом марте вы в первых рядах среди романтиков с букетами. Любовь и страсть станут актуальными даже для самых серьезных представителей знака.

Весы

Здоровье должно стать вашей темой номер один до середины марта. Хватит откладывать визит к врачу и покупку абонемента на фитнес, используйте силу звезд в этом вопросе.

Скорпионы

Весна приносит жажду обновления, и скоро вам захочется сменить прическу и гардероб. Звезды одобряют такой выбор, а также развлечения и отдых в выходные.

Стрельцы

Вам весеннее бурление мыслей не помешает с головой уйти в домашние дела. Будьте готовы посвятить своей семье и дому всю первую половину марта.

Козероги

Весенний ветер перемен не может миновать вашу жизнь. Ждите оживления активности в общении: вам станут чаще звонить и писать, и это будет приятно!

Водолеи

Меркурий покинул ваш знак, надеемся, вы успели наговориться на год вперед! Теперь планеты предлагают сосредоточиться на заработках, вам ведь нужны деньги?

Рыбы

Меркурий делает первые шаги в вашем знаке. Это хорошее время: вам будет комфортно в любой компании, появятся новые приятные друзья и планы на будущее.

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