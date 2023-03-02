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В Нью-Дели начался основной день саммита министров G20

10:02
  • четверг
  • 02 марта 2023

У Сергея Лаврова уже состоялись переговоры с коллегами из Индии, Бразилии и Турции

Сегодня в Нью-Дели - основной день саммита глав внешнеполитических ведомств стран G20, передает "ТВ Центр".

В повестке - вопросы экономической и продовольственной безопасности, борьбы с терроризмом, а также ситуация на Украине.

Как отметил в своем обращении премьер-министр Индии Нарендра Моди, встреча проходит во времена глубоких разногласий и на дискуссии влияет геополитическая напряженность.

У Сергея Лаврова на полях уже состоялись переговоры с коллегами из Индии, Бразилии, Турции. А госсекретарь США Энтони Блинкен отказался общаться с главами МИД России и Китая.

Главная интрига форума - будет ли принята итоговая декларация.

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