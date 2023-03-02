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Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

08:57
  • четверг
  • 02 марта 2023

Изначально запуск миссии Crew-6 планировали на 27 февраля

С космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) к Международной космической станции стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX, передает ТАСС со ссылкой на NASA.

На борту корабля - астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади и космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.

Уточняется, что старт ракеты-носителя был осуществлен в 00:34 по местному времени (08:34 по Москве).

Федяев стал вторым отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon российским космонавтом. В октябре 2022-го на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина.

Изначально запуск миссии Crew-6 планировали на 27 февраля, но за несколько минут до старта его перенесли из-за засорившегося фильтра наземной системы подачи жидкости-воспламенителя.

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