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В России назвали условие возобновления диалога с США по стратегической стабильности

09:42
  • четверг
  • 02 марта 2023

Пока об этом не может быть и речи

Говорить о скором возобновлении диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности сейчас не приходится. Об этом в четверг, 2 марта, рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Дипломат указал, что Вашингтон открыто декларирует цель нанесения "стратегического поражения" России и предпринимает многочисленные враждебные шаги, идущие в этом направлении.

Для возобновления серьезного разговора между сторонами, по словам Ульянова, необходимо, "чтобы США существенным образом пересмотрели свою антироссийскую политику и продемонстрировали реальную заинтересованность в поиске взаимоприемлемых решений", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России и США до 2026 года в любом случае придется договариваться по вопросу, связанному с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях. Этот договор чрезвычайно важен для архитектуры безопасности и стабильности всего мира, подчеркнул чиновник.

Однако из-за недружественных шагов Вашингтона Москва приостановила свое участие в ДСНВ. При этом президент России Владимир Путин отметил, что речь о полном выходе из договора не идет.

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