Попова оценила риск распространения холеры в России

Роспотребнадзор контролирует ситуацию

Риски распространения холеры в России существуют, но они минимальны. Об этом в четверг, 2 марта, рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

Специалист подчеркнула, что Роспотребнадзор делает все необходимое, чтобы предотвратить распространение холеры в России.

На сегодняшний день в стране принимаются все необходимые меры по защите граждан от этого заболевания, в том числе созданы запасы отечественной вакцины, которая эффективно защищает от холеры, цитирует Анну Попову РИА Новости.

В апреле 2022 года глава Роспотребнадзора подписала постановление, в котором российским регионам было рекомендовано усилить меры по предотвращению завоза и распространения холеры в России. Цель документа – предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории нашей страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"