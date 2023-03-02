ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова оценила риск распространения холеры в России

09:36
  • четверг
  • 02 марта 2023

Роспотребнадзор контролирует ситуацию

Риски распространения холеры в России существуют, но они минимальны. Об этом в четверг, 2 марта, рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.
ВОЗ допустила возможность новой пандемии из-за птичьего гриппа

Специалист подчеркнула, что Роспотребнадзор делает все необходимое, чтобы предотвратить распространение холеры в России.

На сегодняшний день в стране принимаются все необходимые меры по защите граждан от этого заболевания, в том числе созданы запасы отечественной вакцины, которая эффективно защищает от холеры, цитирует Анну Попову РИА Новости.

В апреле 2022 года глава Роспотребнадзора подписала постановление, в котором российским регионам было рекомендовано усилить меры по предотвращению завоза и распространения холеры в России. Цель документа – предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории нашей страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Анна Попова
Анна Попова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.