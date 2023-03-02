В Запорожской области рассказали об облавах украинских спецслужб

Они проходят в городе Запорожье, который находится под контролем Киева

Украинские спецслужбы организовали массовые облавы в городе Запорожье в поисках пророссийски настроенных граждан. Об этом в четверг, 2 марта, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Как уточнил чиновник, такие облавы идут уже на протяжении примерно четырех дней, при этом "задержаны несколько десятков человек за посты или лайки в соцсетях 2014-2016 годов", в их числе – несколько отставных офицеров украинской армии.

Рогов заявил, что "люди задавали вопросы, почему началась война еще в 2014 году", за это они задержаны и объявлены "агентами Кремля".

Представитель главного совета администрации Запорожской области подчеркнул в эфире "Соловьев Live", что таким способом киевский режим пытается запугать жителей города Запорожья, которые устали бояться.

Ранее Рогов рассказал, что украинские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской атомной электростанции (АЭС). По словам чиновника, проработку этого сценария осуществляет "режим Зеленского с помощью западных ресурсов". Рогов предупредил, что "они намерены прокачивать кейс о повышенных рисках для атомной станции".

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