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В Москву вернутся арктические морозы

10:19
  • четверг
  • 02 марта 2023

Весна пока наступила только по календарю

Арктические холода еще вернутся в столичный регион в марте. Об этом в четверг, 2 марта, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москвичам пообещали неустойчивую погоду в первые дни весны

Метеоролог уточнил, что в ближайшие дни ожидаются и положительные температуры воздуха, "завтра вполне себе". Однако рассчитывать на приход метеорологической весны пока не стоит, март будет холодным.

Тишковец заявил, что обычно метеорологическая весна наступает в столичном регионе в последней декаде марта, однако в этом году это, вероятнее всего, произойдет позднее – в апреле, сообщает ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что раннюю весну в столичном регионе можно не ждать — еще будут ощутимые похолодания. Уже на следующей неделе прогнозируется понижение температуры, по ночам ожидаются двузначные значения со знаком минус. В целом в первые дни наступившей календарной весны погода будет неустойчивой.

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