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ФСБ задержала подозреваемого в госизмене жителя Комсомольска-на-Амуре

10:03
  • четверг
  • 02 марта 2023

Он передавал украинской разведке секретные сведения

Сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена противоправная деятельность жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене, сообщили в ЦОС ФСБ.

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"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно через сеть Интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Хабаровского края", - говорится в сообщении. 

Там уточняется, что эти сведения могли быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, а также ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

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