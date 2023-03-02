ФСБ задержала подозреваемого в госизмене жителя Комсомольска-на-Амуре

Он передавал украинской разведке секретные сведения

Сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена противоправная деятельность жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене, сообщили в ЦОС ФСБ.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно через сеть Интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что эти сведения могли быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, а также ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

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