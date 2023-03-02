Crew Dragon со второй попытки стартовал с космодрома во Флориде: что важно знать

На борту - международный экипаж из четырех человек, в том числе и россиянин Андрей Федяев

Ждать космонавта Андрея Федяева на борту МКС приходится дольше, чем думали. Полет корабля Crew Dragon сначала планировали на воскресенье, потом перенесли на понедельник. А там и вовсе дали отбой всего за три минуты до старта. Специалисты вовремя обнаружили неисправность в системе зажигания двигателей: фильтр оказался грязным - а по космическим меркам это не мелочь.

И вот - четверг, 8:34 по московскому времени. Ракета-носитель Falcon 9 стартует с площадки Центра имени Кеннеди в штате Флорида. Сейчас корабль Crew Dragon выведен на орбиту и взял курс к МКС. Для частной американской компании SpaceX это уже шестой пилотируемый рейс. И второй с участием российских космонавтов. В рамках соглашения NASA и "Роскосмоса" о перекрестных полётах в октябре на международную станцию отправилась Анна Кикина. Теперь - Андрей Федяев. Его первый полет, да еще и на непривычном для нас корабле. И уникальное приключение, и задача государственного масштаба.

"Знаете, я бы хотел просто полететь в космос. Но с другой стороны, полет на SpaceX для меня, конечно же, уникальный опыт, который я вряд ли когда-либо смогу, например, повторить. То есть полет на SpaceX это уникальная возможность, в том числе для меня, посмотреть, что это за корабль и как все это происходит", - говорит сам космонавт.

Космос - чуть ли не единственная сфера, где, несмотря ни на что, Россия, США и другие страны продолжают активно сотрудничать. Новый экипаж - это два американских астронавта Стивен Боуэн и Вуди Хобург, россиянин Андрей Федяев, а также Султан Аль-Нейади из Объединенных Арабских Эмиратов, проходивший подготовку в нашем Звездном городке. Отношения у всех уже сложились рабочие и самые добрые.

Участники предыдущей миссии вернутся за землю в марте. Работа нового экипажа на Международной космической станции рассчитана на полгода. В программе - более двухсот научных исследований и экспериментов. Стыковка и долгожданная встреча на борту МКС ожидается завтра в 9:17 утра по Москве.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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