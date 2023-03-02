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Российские войска освободили один из микрорайонов Артемовска

11:37
  • четверг
  • 02 марта 2023

Идет эвакуация мирных жителей

Впервые за долгие месяцы жизни бок о бок с националистами эти люди улыбаются. Российские спецназовцы под огнем ВСУ выводят из Артемовска женщин и стариков. Сегодня - всего несколько человек. Но этой минуты, говорят горожане, измученные издевательствами радикалов, ждали последние полгода.
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Микрорайон Ступки в Артемовске удерживали боевики из "иностранного легиона". Сегодня эта окраина города полностью освобождена. Только на этой улице - более 20 ликвидированных наемников. Рядом - разбитая американская гаубица М-777. И пробитая в шести местах каска. Подарок Пентагона, который, как оказалось, не выдержал даже попадания пистолетной пули.

Освобожденные Ступки, говорят штурмовики, это ворота в центр Артемовска. Этот комбинат - многоуровневый промышленный комплекс. И выбить оттуда националистов будет непросто. Впрочем, у российских штурмовых подразделений уже немалый опыт таких операций. Вот бойцы показывают подземный бункер. Еще сутки назад здесь была казарма боевиков.

В Марьинке российские танки вышли на прямую наводку и бьют по позициям националистов практически в упор. Под огнем рушатся балки и перекрытия, засыпая огневые точки ВСУ. Там, где коричневый дым, сдетонировал склад боеприпасов. А накануне передовые отряды вошли в Авдеевку. Главный и самый мощный укрепрайон ВСУ в Донбассе.

Боевики почти не появляются на поверхности. Разве что перезарядить боекомплект. И сразу обратно, под землю. Но и там под ударами тяжелых минометов долго не отсидеться.

На участке Сватово и Кременной российские десантники от позиционных боев перешли в наступление. За последние сутки подразделения ВДВ уничтожили шесть натовских гаубиц. И захватили опорный пункт. А главное - обрушили на противника такой огненный вал артиллерии, что о контратаках на этом направлении ВСУ пока придется забыть.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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