В Индии начался основной день саммита глав МИД "Большой двадцатки". Главное

Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели еще накануне и уже провёл ряд встреч с зарубежными коллегами

30-градусная жара для прибывающих министров особо не ощутима, на заседаниях градус напряженности куда выше. Вот Сергей Лавров одним из первых приветствует индийского коллегу. Вслед за ним появляется американский госсекретарь. По привычке Энтони Блинкен пытается прикоснуться к оппоненту. Улыбка на лице индийского министра тут же спадает. Гости рассаживаются. Заседание "Двадцатки" начинается с минуты молчания в память о погибших в результате землетрясения в Турции.

К слову, даже в этой ситуации Запад снова показал свое истинное лицо. Из-за введенных санкций возникли проблемы с поставками гуманитарного груза в пострадавшие регионы. Премьер-министр Индии выступил перед участниками по видеосвязи, призвав богатые государства учитывать проблемы Глобального Юга.

Впрочем, даже то, как рассадили министров на заседании, говорит о том, что единства на мировой арене пока нет. Как ни пытался Запад взять в кольцо и изолировать Россию от мира - не вышло. Вот Сергей Лавров рядом с друзьями из Саудовской Аравии, коллегами из Африки, с которыми еще впереди и двусторонние встречи. В том числе и с новым министром иностранных дел Китая. А вот с госсекретарем США личных переговоров не планируется. Немецкий министр и вовсе собирался не допустить российскую делегацию за трибуну.

"То, что встречи G20 будут бурными, не вызывало сомнений еще перед началом саммита, когда глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Борель заявил, что направит решительный сигнал о вопиющем нарушении Россией международного права и Устава ООН, а также о его глобальных последствиях, в частности, в сфере энергетики и продовольственной безопасности. В свою очередь МИД России сообщил, что Сергей Лавров сделает заявление о причинах всех мировых проблем и их вдохновителях", - пишет Times of India.

И вот главный "дипломат" ЕС из Европейского фонда мира призывает выделить миллиард евро на закупку вооружения для ВСУ. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен представила странам ЕС план по увеличению производства боеприпасов. В США тем временем уведомляют ближайших союзников о возможности введения новых санкций. Теперь - против Китая. Если Пекин окажет военную помощь России в противостоянии с Украиной.

Что касается антироссийский рестрикций, Турция уже заявила, что не поддержит их.

"У нас нет необходимости сопротивляться, мы сами принимаем решения. Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН. Никто не может оказывать на нас давление", - сказал Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции.

Как ни старается Индия убрать слово "Украина" из повестки саммита, это не совсем получается. Чиновники в Евросоюзе говорят, что их представители не поддержат заявление по итогам министерской встречи G20, если в нем не будет "осуждения войны". У российской же делегации - свои предложения к дружественным и вопросы к недружественным странам. В частности, наши представители собираются дать объективную информацию о ситуации на "Северных потоках".

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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