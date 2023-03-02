В штате Огайо произошло очередное ЧП

Мощный пожар на заводе по производству металлоконструкций в Кливленде

Очередное крупное ЧП в американском штате Огайо. Мощный пожар произошел на заводе по производству металлоконструкций в Кливленде, передает "ТВ Центр".

Очевидцы выложили в сеть кадры, на которых клубы густого чёрного дыма поднимаются над предприятием. И столб можно увидеть на расстоянии нескольких километров от места возгорания.

По данным пожарной службы, там произошли взрывы баллонов с пропаном. В тушении задействовали свыше 50 человек. Информации о пострадавших не поступало, причины пожара выясняют.

В Огайо за последнее время произошла череда подобных ЧП. В начале февраля - железнодорожная авария, которая привела к экологической катастрофе в штате. А всего через две недели там же загорелся металлургический завод.

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