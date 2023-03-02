В Исаакиевском соборе покажут утраченные во время революции раритетные предметы

Это, в частности, уникальная плащаница, старинные кресты и кадила

Это возвращение искусствоведы называют чудом. Старинная плащаница уникальной ручной работы: живопись по металлу, золотое и серебряное шитье, бисерная вышивка. Она исчезла из храма Спас на Крови после революции, с тех пор о ее судьбе ничего не было известно. И вот нашлась, да еще в таком прекрасном состоянии.

Раритет случайно обнаружили сотрудники Исаакиевского собора - в маленькой антикварной лавке в городе Рыбинск Ярославской области

"Это было вот буквально сразу после новогодних праздников, сразу решили ехать. И когда уже мы направлялись в командировку, позвонил этот антиквар и срывающимся голосом сказал - вы знаете, там на обратной стороне на шелковой подкладке штамп с надписью "дар храму Воскресения Христа, 1907 год", - рассказала Юлия Ушкова, начальник отдела учета музейных фондов государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Сколько таких вещей исчезло в 1920-х из Петербурга - даже не представить, говорят историки. Когда страна от православия развернулась в сторону воинствующего атеизма, все, что было связано с церковью, либо уничтожалось, либо пряталось.

Сейчас сложно себе представить, но после революции, когда в России повсеместно закрывались православные храмы, здесь, в Исаакиевском соборе, начал работу первый и главный в стране антирелигиозный музей. Живописные панно, которыми украшены стены, были зашиты фанерными щитами, перед ними установили экспозиционные стенды, которые рассказывали о новых достижениях человечества.

Сотрудники Исаакиевского собора впервые демонстрируют вещи, которые удалось вернуть за последние годы. Старинные кресты, кадила выполнены из серебра с позолотой, украшены перламутром и хрусталем с алмазной огранкой. Их в 19 веке преподносили в дар храму знатные люди Петербурга и целые сословия. Многое потом использовалось в церковном быту.

Только за 2022 год в фонды музея удалось вернуть больше ста антикварных предметов. Самое любопытное, говорят ученые, - все вещи в прекрасном состоянии, и нашлись они примерно в одном радиусе страны, а именно в Верхневолжье, это бывшие Ярославская и Тверская губернии.

"Мы до конца все-таки документы не нашли. Мы думали о том, как они туда попали. Их украли? Или, наоборот, думали, как спасти", - отметил Юрий Мудров, директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

С 2017 года, когда Исаакиевский собор начал активную собирательскую деятельность, в фонды вернулось около 400 антикварных вещей. Всех их покажут на экспозиции, которую сейчас готовят. Она откроется в этом году.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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