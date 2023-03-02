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FT: запасов оружия у Германии на случай войны хватит на несколько дней

10:42
  • четверг
  • 02 марта 2023

Берлин раскритиковали за такую беспечность

Запасы бундесвера в случае войны закончатся за несколько дней.

Склады Германии сильно истощены, пишет 2 марта газета Financial Times со ссылкой на заявление чиновников. На исправление ситуации потребуется порядка 20 миллиардов евро.

"Запасы боеприпасов в ФРГ настолько истощены, что их хватит всего на несколько дней реальной войны", - пишет издание.

FT отметило, что правительство Германии подверглось критике за то, что не компенсировало помощь, переданную Украине.

"Очень важно, чтобы мы демонстрировали, что материал, который мы отдали, заменяется в максимально короткие сроки - такие проблемы просто неприемлемы", - заявил инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис.

В свою очередь издание Business Insider отмечает, что по правилам НАТО страны-участницы обязаны иметь объем боеприпасов на 30 дней боевых действий.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус признал, что бундесвер неспособен защитить Германию в случае наступления военного положения.

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