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Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем

10:33
  • четверг
  • 02 марта 2023

Это первая встреча нашего министра Цинь Ганом

Россия и Китай имеют далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия.

Об этом в ходе первой личной встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У нас весьма далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, и конечно, насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений", - сообщил глава российского МИД (цитата по РИА Новости). 

Лавров поздравил китайского коллегу с назначением на пост и выразил уверенность, что поступательное развитие отношений Москвы и Пекина будут обеспечены во всех сферах.

Ранее В Нью-Дели началась встреча министров иностранных дел стран G20.

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