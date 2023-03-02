Китай объяснил расхождения с ЕС по "украинскому вопросу"

Пекин предложил мирный план, который раскритиковали в Брюсселе

Официальный Пекин считает, что для Китая занимать идентичную с Евросоюзом позицию по Украине нерационально. Об этом рассказал постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун.

Дипломат рассказал в интервью Global Times, что "в силу разных факторов антироссийские настроения в Европе сейчас накалены, множество эмоций находит свое отражение в их политике, есть и признаки гнева на Китай".

Однако подобный настрой, по мнению Фу Цуна, нерационален, поскольку КНР как крупное государство "имеет свою собственную независимую внешнюю политику и не будет слепо следовать позиции и политике других".

Представитель Китая при ЕС напомнил, что глава китайской дипломатии Ван И во время европейского турне в конце февраля дал ясно понять, что в вопросе по Украине позиция Пекина сводится к одному предложению – способствовать миру. Посещение Европы и России свидетельствует о том, что Китай способствует мирным переговорам, цитирует Фу Цуна ТАСС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз отвергает план урегулирования конфликта на Украине, предложенный Китаем, поскольку не считает его мирным. Чиновник отметил, что в Брюсселе изучат предложения Пекина, однако "уже понятно, что ключевая проблема в том, что он не различает агрессора и жертву, уравнивая их".

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