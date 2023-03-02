Лавров и Блинкен увиделись впервые с июля

Оба политика находятся в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 2 марта, оказались в одном помещении впервые с июля 2022 года.

Политики присутствуют на заседании совета руководителей внешнеполитических ведомств государств "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели. Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в Турции и Сирии из-за землетрясений, сообщает Agence France-Presse.

При этом заместитель Лаврова Сергей Рябков накануне рассказал, что представители России не планируют личных контактов с главой Госдепартамента на полях заседания совета в Индии, сообщает РБК.

Во время заседания к Лаврову обратилась его коллега из Германии Анналена Бербок. Она призвала Россию вернуться к полной реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), действие которого Москва приостановила.

В июле 2022 года в Индонезии прошло заседание министров иностранных дел "Большой двадцатки", при этом без скандалов не обошлось. Организаторы отменили традиционное фотографирование участников. По данным СМИ, причиной стала позиция некоторых стран, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена. Ситуацию прокомментировал Сергей Лавров, заявив, что и не приглашал никого фотографироваться.

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