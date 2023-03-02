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В Сибири накрыли крупнейшую нарколабораторию

11:05
  • четверг
  • 02 марта 2023

Изъято более 140 килограммов наркотиков

Полицейские накрыли "крупнейшую за последнее время" нарколабораторию в Сибири.

В Иркутской области полицейские изъяли более 140 килограммов синтетических наркотиков, это примерно 425 тысяч разовых доз, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зимы пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири", - сообщила она.

Нарколаборатория была оборудована в поселке Новолетники. Попасть в нее можно было через подвал частного дома, преодолев подземный ход.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранты арестованы, уточнили в МВД.

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