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В Подольске жильцы дома отравились после дезинсекции

11:27
  • четверг
  • 02 марта 2023

Идет расследование

В Подмосковье Следственный комитет возбудил дело из-за отравления пятерых человек после травли тараканов.

Инцидент произошел в Подольске на улице Большая Серпуховская. Как стало известно следствию, 28 февраля в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома, травили тараканов. Резкий запах распространился по вентиляции в квартиры.

Жильцы почувствовали слабость, пятерых госпитализировали с отеком Квинке, передает ТАСС.

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают следователи и криминалисты.

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