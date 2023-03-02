"Неиссякаемая энергия творца": Путин поздравил Зайцева с юбилеем

Знаменитый модельер отмечает 85-летие

Президент России Владимир Путин поздравил модельера Вячеслава Зайцева с юбилеем. Поздравительную телеграмму главы государства в четверг, 2 марта, опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Зайцев "как истинный художник и настоящий Мастер" никогда не шел по проторенному пути – неиссякаемая энергия творца и созидателя, верность избранному делу помогли ему добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать авторитетным специалистом и смелым новатором в сфере дизайна и моды.

Российский лидер сердечно поздравил юбиляра, пожелал ему здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Глава правительства Михаил Мишустин в поздравлении Зайцева отметил, что секрет его успеха и популярности – большая любовь к искусству, творческая энергия, глубокий талант, невероятная работоспособность.

Работы Зайцева, как напомнил премьер-министр, украшают многие театральные постановки и кинофильмы, а изысканные коллекции покоряют лучшие подиумы мира, сообщает пресс-служба кабмина.

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