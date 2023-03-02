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Кабмин занялся укреплением межнационального единства в новых регионах

11:33
  • четверг
  • 02 марта 2023

Поручения в этой области дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Заместитель главы российского правительства Дмитрий Чернышенко провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений. В нем приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также федеральных национально-культурных автономий, научных и экспертных организаций, участвующих в реализации государственной национальной политики.
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На заседании обсуждались вопросы реализации государственной национальной политики в связи с вхождением в состав России новых субъектов, результаты реализации программы научных исследований по вопросам межнациональных отношений и итоги первого года проведения в стране Международного десятилетия языков коренных народов.

Чернышенко подчеркнул, что необходимы дополнительные меры по формированию на территории новых субъектов общероссийской идентичности, продвижению достоверной информации о нашей общей истории, традиционных ценностях народов России, основах межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

С учетом этого вице-премьер поручил дополнить план реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации мерами по укреплению межнационального единства в новых регионах, а также разработать комплекс мероприятий по реализации государственной национальной политики в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в России отмечается консолидация элит и общества перед лицом беспрецедентного внешнего давления.

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