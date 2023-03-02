В России с коронавирусом госпитализировали 1766 человек

Скончались 39 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1766 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 2 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 14096 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 13937 человек, скончались 39 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2788 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 179. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1215 человек, в Московской области – 489.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22300004 случая заболевания, зарегистрировано 396176 летальных исходов.

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