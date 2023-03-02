Лавров призвал "поставить заслон" нелегитимным санкциям

Запад пытается возложить на Россию вину за свои просчеты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 2 марта, выступил на заседании совета руководителей внешнеполитических ведомств государств "Группы двадцати" (G20).

Российский министр заявил о необходимости "поставить заслон" нелегитимным санкциям и нарушениям свободы международной торговли. Он указал, в частности, что Запад создает препятствия для вывоза сельхозпродукции из России, как бы ни убеждали в обратном представители Евросоюза.

При этом ряд западных делегаций превратил работу над повесткой дня G20 в балаган, желая переложить на Россию ответственность за свои провалы в экономике, указал Лавров. Тем не менее, Москва рассчитывает, что саммит "Группы двадцати", запланированный на сентябрь, позволит хотя бы частично нивелировать риски экономической стабильности, создаваемые Западом.

Комментируя дальнейшее развитие мировой экономики, глава российского МИД рассказал, что Москва выступает за повышение роли развивающихся стран в Международном валютном фонде (МВФ), Всемирном банке и Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что авторы антироссийских санкций попытались разорвать связи с российскими компаниями, отключить финансовую систему России от международных каналов, лишить нашу страну доступа к экспортным рынкам. Однако "их расчет не оправдался, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе".

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