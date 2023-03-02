ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне купили по Пушкинской карте билеты на 17 млрд рублей

12:00
  • четверг
  • 02 марта 2023

Программу запустили в сентябре 2021 года

Пушкинскую карту с момента запуска программы в России оформили уже 8 млн молодых россиян. Об этом в четверг, 2 марта, рассказала российский министр культуры Ольга Любимова.

Мишустин предложил распространить "Пушкинскую карту" на внутренний туризм
Проект "Пушкинская карта" охватил четверть молодых россиян

Глава Минкульта отметила, что продажи билетов в учреждения культуры по Пушкинской карте ощутимо возросли в течение последних четырех месяцев. Если с сентября 2021 года до ноября 2022 года по Пушкинской карте было продано билетов на 10 млрд рублей, то к февралю 2023 года цифра выросла до 17 млрд рублей.

Всего с начала программы приобретено 32 млн билетов. При этом наиболее востребованным направлением для посещения по карте стало кино (36% проданных по Пушкинской карте билетов), на втором месте находятся театры (23%), затем следуют выставки и музеи (17%).

Среди регионов, подключенных к программе Пушкинской карты, лидируют Москва и Санкт-Петербург, третье место занимает Башкортостан, цитирует Любимову РИА Новости.

С 1 января 2022 года номинал "Пушкинской карты" был увеличен с 3 тысяч до 5 тысяч рублей в год, из которых до 2 тысяч рублей можно потратить на посещение кинотеатров. Программа "Пушкинская карта" охватила все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пушкинская карта
Пушкинская карта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.