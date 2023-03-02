Россияне купили по Пушкинской карте билеты на 17 млрд рублей

Программу запустили в сентябре 2021 года

Пушкинскую карту с момента запуска программы в России оформили уже 8 млн молодых россиян. Об этом в четверг, 2 марта, рассказала российский министр культуры Ольга Любимова.

Глава Минкульта отметила, что продажи билетов в учреждения культуры по Пушкинской карте ощутимо возросли в течение последних четырех месяцев. Если с сентября 2021 года до ноября 2022 года по Пушкинской карте было продано билетов на 10 млрд рублей, то к февралю 2023 года цифра выросла до 17 млрд рублей.

Всего с начала программы приобретено 32 млн билетов. При этом наиболее востребованным направлением для посещения по карте стало кино (36% проданных по Пушкинской карте билетов), на втором месте находятся театры (23%), затем следуют выставки и музеи (17%).

Среди регионов, подключенных к программе Пушкинской карты, лидируют Москва и Санкт-Петербург, третье место занимает Башкортостан, цитирует Любимову РИА Новости.

С 1 января 2022 года номинал "Пушкинской карты" был увеличен с 3 тысяч до 5 тысяч рублей в год, из которых до 2 тысяч рублей можно потратить на посещение кинотеатров. Программа "Пушкинская карта" охватила все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки.

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