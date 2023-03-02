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Бочкарев: многофункциональные общественные пространства появились возле станций БКЛ метро

12:04
  • четверг
  • 02 марта 2023

Территории приобрели новый облик

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что все территории, прилегающие к станциям Большой кольцевой линии метро, приобрели новый облик благодаря выполненному по современным стандартам с учетом потребностей местных жителей многофункциональному благоустройству.
Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

"Вблизи входных павильонов появились парки и скверы, спортивные площадки и велодорожки, пункты общественного питания, а также различные коммерческие объекты", - уточнил замглавы города.

Как добавил Бочкарев, к парку "Сокольники" от станции БКЛ ведет аллея, на ней размещены скамейки-клумбы, в сезон здесь будет проведено озеленение. При этом на улице Гастелло и в Поповом проезде обустроят две спортивные площадки для баскетбола, волейбола и воркаута.

Еще один пример благоустройства территории около станции БКЛ - пространство со сложным искусственным рельефом, созданное около "Кунцевской".

"Здесь применен прием геопластики, давший возможность создать озелененные холмы, органично вписав технические сооружения метрополитена и разместив отдельное пространство для отдыха со сквером и амфитеатром", - рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов (группа компаний "Мосинжпроект" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро).

Кравцов также упомянул о сквере у станции "Кленовый бульвар" восточного участка БКЛ.

"Близость музея-заповедника "Коломенское" повлияла на оформление территории около этой станции. Вся пешеходная зона предусматривает деревья, кустарники, газоны и цветники, также фонари, лавочки и другие малые архитектурные формы", - сказал он.

В среду президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро. Ее длина составляет более 70 км, здесь расположена 31 станция. Большое кольцо связывает существующие и перспективные линии Московского метрополитена, платформы МЦК и МЦД.

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