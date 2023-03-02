Собянин открыл новый пригородный вокзал "Марьина Роща" МЦД-2

Теперь около 130 тысяч жителей прилегающих районов смогут значительно сократить время своих ежедневных поездок

В Москве сегодня открыли новый пригородный вокзал "Марьина Роща" МЦД-2. Об этом рассказал в Telegram Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это важный шаг в развитии наземного метро. Платформа связана с новой станций Большой кольцевой линии.

Теперь около 130 тысяч жителей прилегающих районов смогут значительно сократить время своих ежедневных поездок. Снизится нагрузка и на одноимённую станцию подземки. Пригородный вокзал - современный и комфортный. Там учли потребности маломобильных граждан и пассажиров с детьми.

Как уточнил глава города, ТПУ "Марина Роща" уже в настоящее время является одним из крупнейших в Москве.

"С открытием МЦД-4 здесь объединятся две линии МЦД, станции Люблинско-Дмитровской линии метро и БКЛ и наземный транспорт", - добавил мэр.

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