ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Тульской области произошел взрыв

12:34
  • четверг
  • 02 марта 2023

Пострадавших нет

Власти Тульской области подтвердили обнаружение взрывной воронки рядом с поселком Березовский.

Как ранее стало известно, взрыв произошел около восьми утра 2 марта возле лесополосы в 600 метрах от населенного пункта.  Как уточняет РИА Новости, воронка размером примерно с метр и глубиной полметра, рядом лежат фрагменты металлических предметов. Снег вокруг его эпицентра усыпало пеплом.

Пострадавших и разрушений нет. Причины произошедшего выясняются, на месте работают специалисты. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
На месте происшествия
На месте происшествия
В Тульской области прогремел взрыв
В Тульской области прогремел взрыв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.