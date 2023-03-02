В Тульской области произошел взрыв

Пострадавших нет

Власти Тульской области подтвердили обнаружение взрывной воронки рядом с поселком Березовский.

Как ранее стало известно, взрыв произошел около восьми утра 2 марта возле лесополосы в 600 метрах от населенного пункта. Как уточняет РИА Новости, воронка размером примерно с метр и глубиной полметра, рядом лежат фрагменты металлических предметов. Снег вокруг его эпицентра усыпало пеплом.

Пострадавших и разрушений нет. Причины произошедшего выясняются, на месте работают специалисты.

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