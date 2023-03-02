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Человек погиб после атаки украинских диверсантов в Брянской области

12:25
  • четверг
  • 02 марта 2023

Кроме того, ранен ребенок

Украинские диверсанты в четверг обстреляли движущийся автомобиль в селе Любечане Климовского района Брянской области. Об этом в четверг, 2 марта, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Неразорвавшийся снаряд упал на детскую площадку в Белгородской области

В результате атаки украинских диверсантов один человек погиб, десятилетний ребенок получил ранения. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы, рассказал Богомаз.

Он также отметил в своем Telegram-канале, что Климовский район подвергся атаке ВСУ с применением беспилотника, в результате загорелся жилой дом в селе Сушаны. Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа, повреждены два домовладения.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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Атака украинских диверсантов в Брянской области
Атака украинских диверсантов в Брянской области
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