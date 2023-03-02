Человек погиб после атаки украинских диверсантов в Брянской области

Кроме того, ранен ребенок
Украинские диверсанты в четверг обстреляли движущийся автомобиль в селе Любечане Климовского района Брянской области. Об этом в четверг, 2 марта, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
В результате атаки украинских диверсантов один человек погиб, десятилетний ребенок получил ранения. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы, рассказал Богомаз.
Он также отметил в своем Telegram-канале, что Климовский район подвергся атаке ВСУ с применением беспилотника, в результате загорелся жилой дом в селе Сушаны. Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа, повреждены два домовладения.
После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.
В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"