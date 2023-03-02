Германия обучит еще более тысячи украинских военных

Берлин утверждает, что поддерживает Киев "для защиты европейского миропорядка"

Германия обучила с начала российской специальной военной операции более 3 тысяч украинских военных, в ближайшее время подготовку в ФРГ пройдут еще более тысячи солдат с Украины. Об этом заявил в четверг, 2 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам политика, Берлин "тесно согласовывает" инициативы по обучению украинских военных с США и Великобританией. При этом Германия "становится центральной площадкой для подготовки украинских военных в Европе".

Шольц заявил, что Берлин поддерживает Киев "в том числе для защиты европейского миропорядка", однако при принятии любого решения германские власти "обращают внимание на то, чтобы НАТО не стала воюющей стороной", сообщает ТАСС.

Германия с начала российской спецоперации оказывает помощь Украине, в том числе поставляя ей оружие и военную технику. Однако это привело к истощению германских арсеналов и снижению способности бундесвера защитить ФРГ в случае необходимости. Источники утверждают, что на исправление ситуации потребуется порядка 20 миллиардов евро.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"