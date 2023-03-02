Несколько человек взяты в заложники в магазине в Брянской области

Идет операция

Несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области.

Об этом в четверг, 2 марта, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В заложниках могут находиться до шести человек.

Ранее стало известно, что в село Любечане Брянской области с Украины проникла диверсионная группа. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. Погиб человек, пострадал 10-летний ребенок.

"Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы", - заявил глава региона Александр Богомаз.

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