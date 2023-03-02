Украинская ДРГ пыталась проникнуть в школы Брянской области

Школьники учатся дистанционно
Украинской ДРГ не удалось проникнуть в школы Брянской области.
Образовательные учреждения никак не затронуты, сообщила РИА Новости в четверг, 2 марта, врио замгубернатора региона.
Информация о том, что школьный автобус попал под обстрел, не соответствует действительности.
Ранее стало известно, что в село Любечане с Украины проникла диверсионная группа. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. Погиб человек, пострадал 10-летний ребенок. Шесть человек взяты в заложники в магазине.
"Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы", - заявил глава региона Александр Богомаз.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"