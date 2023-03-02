Украинская ДРГ пыталась проникнуть в школы Брянской области

Школьники учатся дистанционно

Украинской ДРГ не удалось проникнуть в школы Брянской области.

Образовательные учреждения никак не затронуты, сообщила РИА Новости в четверг, 2 марта, врио замгубернатора региона.

Информация о том, что школьный автобус попал под обстрел, не соответствует действительности.

Ранее стало известно, что в село Любечане с Украины проникла диверсионная группа. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. Погиб человек, пострадал 10-летний ребенок. Шесть человек взяты в заложники в магазине.

"Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы", - заявил глава региона Александр Богомаз.

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