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При обстреле Курской области ВСУ погиб человек

12:56
  • четверг
  • 02 марта 2023

Еще один ранен

В результате обстрела в приграничном поселке Теткино Курской области были ранены двое мужчин, один из них умер. Об этом в четверг, 2 марта, рассказал глава региона Роман Старовойт.
Человек погиб после атаки украинских диверсантов в Брянской области

Как написал губернатор в своем Telegram-канале, один из раненых скончался от полученных ранений еще до прибытия скорой помощи. Второй пострадавший госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь.

Старовойт выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Также сообщается, что в результате обстрела повреждения осколками получили три домовладения, а в поселке Теткино нарушено электроснабжение.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

26 февраля власти Курской области сообщали, что ВСУ несколько раз обстреляли регион. Прилеты были зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах, из-за обстрелов была прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района.

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