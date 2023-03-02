ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ: в Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению украинских националистов

12:44
  • четверг
  • 02 марта 2023

Диверсанты проникли на территорию приграничного района

Федеральная служба безопасности России сообщила, что в приграничном Климовском районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских националистов.
При обстреле Курской области ВСУ погиб человек

"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов", - приводит сообщение РБК.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ.

"Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один (местный) житель погиб, ранен десятилетний ребенок", - также сообщил глава региона.

Ребенок доставлен в больницу, ему оказывается помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.