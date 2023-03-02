ФСБ: в Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению украинских националистов

Диверсанты проникли на территорию приграничного района

Федеральная служба безопасности России сообщила, что в приграничном Климовском районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских националистов.

"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов", - приводит сообщение РБК.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ.

"Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один (местный) житель погиб, ранен десятилетний ребенок", - также сообщил глава региона.

Ребенок доставлен в больницу, ему оказывается помощь.

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