В Москве проходит финал технологической олимпиады "Наносистемы и наноинженерия"

Победители получат преимущества при поступлении в ВУЗ

В Москве проходит финал национальной технологической олимпиады "Наносистемы и наноинженерия". Участие принимают школьники из разных регионов страны, передает "ТВ Центр".

Это ученики с восьмого по одиннадцатый классы. На соревнованиях командам предстоит решить поставленные задачи и разработать технологии, которые могут быть полезными в разных сферах промышленности. Победители получат преимущества при поступлении в ВУЗ.

Мероприятие проходит при координации Министерства науки и высшего образования и при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей".

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