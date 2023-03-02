Собянин: открытие пригородного вокзала "Марьина Роща" улучшит транспортное обслуживание 130 тыс. москвичей

Создается крупный пересадочный узел

В четверг на МЦД-2 открылась новая станция "Марьина Роща". Теперь местные жители смогут экономить в пути до 20 процентов времени. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, здесь создается один из крупнейших пересадочных узлов.

"Марьина Роща" - не просто новая станция на МЦД-2. Фактически железнодорожный вокзал площадью 6,5 тысячи квадратных метров, созданный по стандартам московского транспорта. Об открытии уже 62-й станции центральных диаметров сегодня рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин:

"Вчера мы запустили важнейший транспортный проект — Большую кольцевую линию метро. Эффект не был бы таким впечатляющим, если бы не тесная взаимосвязь БКЛ со всей транспортной инфраструктурой города. И сегодня мы сделали ещё один шаг в развитии другого транспортного направления — наземного метро. Открыли новый пригородный вокзал "Марьина Роща" МЦД-2. Порядка 130 тысяч жителей прилегающих районов Марьина Роща и Мещанский смогут поменять свои привычные маршруты и экономить до 20% времени в пути".

Всего одна станция. А эффект масштабный. Например, пассажиры, которые едут из Нахабино в Москву, теперь могут делать пересадку на БКЛ и добираться до Сокольников в полтора раза быстрее. Переходить на МЦД с БКЛ или подземного метро придется по улице. Но за считанные минуты. Сама станция - максимально комфортная. Островная платформа оборудована навесами. Удобная навигация не даст заблудиться. Работают эскалаторы и лифты. А сам вестибюль - это еще и переход над железной дорогой.

"Благодаря таким объектам мы, по сути, связываем город. И, допустим, все те жители, которые живут с одной стороны железной дороги, смогут экономить от 5 до 20 минут времени по ходу в торговый центр, расположенный с другой стороны железной дороги", - рассказал Виктор Кальщиков, начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы.

Совсем скоро здесь появится возможность пересесть и на будущую линию МЦД-4. Вовсю идет строительство второй платформы. После ее открытия пассажиропоток на этом транспортном узле увеличится до 15 тысяч человек в сутки. Развитие системы центральных диаметров - один из главных городских проектов.

"22-й год был рекордный по объему инвестиций. Мы строили новые городские вокзалы, прокладывали новые железнодорожные пути, реконструировали существующие, ну а следующий год будет таким знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения, будут введены два огромных мега-проекта - МЦД-3 и МЦД-4, общей протяженностью 170 километров. Около 60-70 вокзалов, порядка 30 пересадок на другие виды транспорта, то есть это существенно улучшит работу в целом пассажирского транспорта и сделает его комфортнее как для жителей Подмосковья, так и для москвичей", - отметил Собянин.

В целом же станция МЦД "Марьина Роща" позволит снизить нагрузку на Люблинско-Дмитровскую линию и улучшить дорожную обстановку на улицах Шереметьевская и Сущевский вал.

Екатерина Гоголева, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

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