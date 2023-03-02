В граничащих с Брянской областью регионах Украины объявили воздушную тревогу

Ранее на территорию России проникла ДРГ

На Украине объявили воздушную тревогу в регионах, граничащих с Брянской областью.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения. Воздушную тревогу объявили Черниговской и Сумской областях Украины.

Кроме того, сирены звучат в Полтавской области, которая находится к югу от Черниговской и Сумской.

Ранее стало известно, что на территорию Брянской области в село Любечане с Украины проникла диверсионная группа. В настоящий момент ФСБ и Минобороны России проводят мероприятия по уничтожению вооруженных украинских националистов.

"Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один (местный) житель погиб, ранен десятилетний ребенок", - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз

Ребенок доставлен в больницу, ему оказывается помощь.

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