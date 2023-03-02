В ТиНАО появилась новая остановка сервиса "По пути"

Сервис продолжат набирать популярность

В ТиНАО сегодня появилась новая остановка сервиса "По пути". Находится она у станции метро "Бунинская аллея". Таким образом, жители поселения Рязановское смогут быстро и удобно доехать до Бутовской линии, передает "ТВ Центр".

Сервис продолжат набирать популярность. Так, в прошлом году им воспользовались более 750 тысяч человек. Особенность его в том, что пассажир может заказать автобус на удобную для него остановку и с комфортном доехать до нужного места. При этом стоимость поездки - такая же, как при оплате банковской картой в городском транспорте. Что же касается новой остановки, то ее сделали по просьбам пассажиров.

"Это пожелание пользователей данного сервиса, мы постоянно получаем от них информацию, анализируем ее и добавляем ту или иную остановку, учитывая их все пожелания. Заказ оформляется через мобильное приложение "Московский транспорт", - уточнил Максим Коновалов, заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс".

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