ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подольске из-за борьбы с тараканами в больницу попали несколько человек

14:56
  • четверг
  • 02 марта 2023

В том числе - подросток

Это была настоящая химическая атака, утверждают жители дома. Случилась она в районе 22:00. Во всех квартирах появился резкий едкий запах. У многих тут же начались приступы удушья, насморк, сильный кашель, появились головная боль и слабость. Многим пришлось вызывать скорую помощь. Несколько человек госпитализировали.

Трое детей насмерть отравились наркотиками в Подольске
Названа возможная причина крупного пожара на заводе в Подольске

Больше всех пострадал 15-летний подросток - у него отек Квинке, он остается в клинике, остальных отпустили, оказав первую помощь.

Причина случившегося - отравление инсектицидами. Сотрудники одного из продуктовых магазинов торгового центра, который находится на первом этаже дома, не предупредив жильцов, решили провести дезинсекцию - потравить тараканов. И судя по всему, распыленные ядовитые вещества по вытяжной системе попали в квартиры.

"Следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление нескольких жильцов многоквартирного дома, среди которых ребенок. В настоящее время на месте работают следовали и криминалисты. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего", - сообщили в СК.

Большой вопрос теперь - насколько безопасны продукты питания в магазине после такой химической атаки? А жильцы дома пока пытаются прийти в себя. Принимают энтеросорбенты, противоаллергические средства И постоянно проветривают квартиры.

Юлия Богоманшина, Егор Миронов, Дмитрий Панов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Следственный комитет на месте происшествия
Следственный комитет на месте происшествия
Магазин, где проходила дезинфекция
Магазин, где проходила дезинфекция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.