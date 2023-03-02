В Подольске из-за борьбы с тараканами в больницу попали несколько человек

В том числе - подросток

Это была настоящая химическая атака, утверждают жители дома. Случилась она в районе 22:00. Во всех квартирах появился резкий едкий запах. У многих тут же начались приступы удушья, насморк, сильный кашель, появились головная боль и слабость. Многим пришлось вызывать скорую помощь. Несколько человек госпитализировали.

Больше всех пострадал 15-летний подросток - у него отек Квинке, он остается в клинике, остальных отпустили, оказав первую помощь.

Причина случившегося - отравление инсектицидами. Сотрудники одного из продуктовых магазинов торгового центра, который находится на первом этаже дома, не предупредив жильцов, решили провести дезинсекцию - потравить тараканов. И судя по всему, распыленные ядовитые вещества по вытяжной системе попали в квартиры.

"Следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление нескольких жильцов многоквартирного дома, среди которых ребенок. В настоящее время на месте работают следовали и криминалисты. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего", - сообщили в СК.

Большой вопрос теперь - насколько безопасны продукты питания в магазине после такой химической атаки? А жильцы дома пока пытаются прийти в себя. Принимают энтеросорбенты, противоаллергические средства И постоянно проветривают квартиры.

Юлия Богоманшина, Егор Миронов, Дмитрий Панов, "ТВ Центр"

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