За год в Москве построили и реконструировали около 145 километров газопроводов

Треть из них находится в Новой Москве

Около 145 километров газопроводов было построено и реконструировано в столице в 2022 году. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков, передает "ТВ Центр".

Треть из них находится в Новой Москве. Кроме того, завершились работы на двух уникальных газопроводах - Гольяновском и Кутузовском.

Постоянный контроль и планомерная работа позволяет сократить износ сетей и обеспечить их безопасность. Обслуживание и проверка состояния газовых коммуникаций осуществляются без отключения потребителей.

При этом специалисты Мосгаза применяют только материалы российского производства и стараются использовать бестраншейные технологии.

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