Жителям столичного района стало негде парковаться из-за странных знаков

Строительство обещанного паркинга отменили

Судя по дорожным знакам, вдоль высоток на 2-м Грайвороновском проезде словно не жилая зона, а территория стратегических объектов - повсюду остановка и стоянка запрещены.

Дорожные знаки вынуждают к изобретательности - как минимум к умению выпрыгивать и запрыгивать в машину на ходу. Помимо этой сверхспособности, нужно быть готовым пройти приличное расстояние пешком.

Несколько сотен парковочных мест исчезли с появлением множества дорожных знаков. Причем в первоначальном варианте они явно противоречили друг другу. Например, на одном участке дороги - одновременный запрет на стоянку и тут же парковочный карман, "кирпич" посередине дороги, который запрещает движение в неизвестном направлении или знак, видимо, предлагающий пешеходам передвигаться на голове. При этом теперь абсолютно все парковки жилого комплекса "21/19" действуют только для автомобилистов с инвалидным разрешением. Или другой пример - на выезде из двора сразу знак "Главная дорога".

Одновременно с появлением знаков, которые невозможно не нарушить, квартал новостроек наводнили эвакуаторы, которые ежедневно стали увозить по несколько машин. Жители устали быть нарушителями поневоле, а также - от постоянных ограничений и неудобств.

Территории около домов пока не переданы на баланс города, ими управляет застройщик, и, по мнению жителей, компания таким образом стимулирует продажи мест в подземных паркингах, которые сильно взлетели в цене.

В офисе продаж подъема цен и не отрицают. Говорят, инфляция, времена меняются. Времена действительно меняются - как и планы компании. Из трех обещанных детских садов построили только один, урезали количество мест в школе. И только на макете остался большой паркинг на тысячу с лишним мест, на который рассчитывали автомобилисты, но вместо него решили возводить еще один дом. В самой компании уверены, что большинство жителей ситуацией довольны, ведь там ориентируются на тех, кто любит гулять и ходить пешком.

"Полагаю, целесообразно было бы написать обращение коллективное в прокуратуру, префектуру, в ГИБДД. И далее уже решить вопрос с обращением в суд с иском к застройщику", - отметил Игорь Павлов, адвокат коллегии адвокатов Москвы "АБ Советник".

И такую возможность жители уже прорабатывают в надежде разблокировать свои дома от избыточных запретов. Установкой знаков здесь уже заинтересовались следственные органы.

Наталья Тарасова, Дмитрий Панов, Илья Литвин, Егор Миронов, "ТВ Центр"

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