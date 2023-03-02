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Белоруссия заверила в надежности охраны своей границы

13:18
  • четверг
  • 02 марта 2023

Комментарий был дан в связи с инцидентом в Брянской области

Минск располагает достаточными силами для охраны государственной границы. Такое заявление в четверг, 2 марта, сделал белорусский Государственный пограничный комитет.
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Как подчеркнул представитель ведомства Антон Бычковский, ситуация на белорусской границе находится "под пристальным контролем", сил и средств для обеспечения безопасности достаточно. При этом охрана границы на всем протяжении участка государственной границы осуществляется в усиленном режиме.

Комментарий белорусской погранслужбы последовал после сообщений о том, что в приграничном Климовском районе Брянской области России проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских националистов. В ФСБ рассказали, что националисты нарушили государственную границу.

Брянская область России граничит и с Украиной (на юге), и с Белоруссией (на востоке и на севере).

При этом после сообщений о поиске в Брянской области украинских диверсантов в Сумской и Черниговской областях Украины, которые граничат с российским регионом, была объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС.

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