Операция "Первоцвет": в Москве задержали нелегального торговца букетами

Произошло это на Никитском бульваре

Пешеходы и водители, оказавшиеся на Никитском бульваре, стали свидетелями захватывающей погони. Молодой человек убегал от группы мужчин, роняя на ходу небольшие букетики. В столице началась операция "Первоцвет".

Продавец, пытавшийся торговать в пробке в центре Москвы, увидев инспекторов Департамента природопользования, пытался продемонстрировать мастерство спринтера. Но, очевидно, не заметил, что тротуар кончился - споткнулся и, оказавшись на проезжей части,упал прямо под колеса машины. Там его наконец настигли, подняли за воротник и отвели в безопасное место для детального разговора.

И хотя задержанный бросил запрещенные цветы, уходя от погони, факт торговли был зафиксирован.

"Сегодня задержан гражданин, который осуществлял торговлю подснежниками в количестве семи букетов. За данное административное правонарушение предусмотрена статья КоАП. Она предполагает штраф от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей", - сообщил Александр Еременко, старший государственный инспектор Москвы в области охраны окружающей среды.

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