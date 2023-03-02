Душистое добро: цветочный гид в преддверии 8 марта

Весеннее разнообразие тюльпанов, нарциссов, хризантем и роз

Таможня дает "душистое" добро. Сотни тысяч лепестков, пестиков и тычинок проходят строжайший досмотр, прежде чем попасть в руки прекрасных дам. Когда цветы исчисляются сотнями тонн, нужен очень зоркий глаз и специальный контроль.

Список поставщиков в этом году не изменился. В нем - четыре десятка стран. Санкционные ограничения срезанные цветы не затронули. И на состав тройки лидеров не повлияли.

"По стране происхождения основная продукция идет из Нидерландов и Эквадора. За ними идут Кения и Колумбия", - сообщил Виталий Ханов, начальник отдела Главного управления Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС России.

Проблемы с авиасообщением тоже не могут испортить праздник. Количество грузовиков с нежными бутонами на таможенных постах по всей стране не уменьшается.

"У нас с начала года было ввезено уже 120 миллионов цветов. Если говорить за последние 10 дней, то только по розам было ввезено 19 миллионов роз. Это только в московский регион", - отметил Рафаэль Айнуллин, начальник службы организации таможенного контроля Московской областной таможни.

Самыми популярными у россиян на 8 марта на протяжении десятилетий были розы и тюльпаны. Сейчас, судя по растущей цене и повышенному спросу, пальму первенства прямо-таки штурмуют хрупкие хризантемы, затмив нарциссы с орхидеями. Некогда самый недорогой цветок уже приравнивают к экзотике. Всему причиной - по мнению специалистов - разорившиеся во время пандемии маленькие голландские фермерские хозяйства. А заморские монополисты диктуют свои - отнюдь не ароматные - цены. Тюльпаны ведь тоже - почти на вес золота. Но на помощь вовремя подоспели свои, родные.

С начала февраля рынок активно осваивают шикарные тюльпаны из Свердловской области. И с розами проблем не было и нет. Особо душистые растут в Подмосковье. Сортов так много, что глаза разбегаются. Бокалы , то есть бутоны у местных роз - самые что ни на есть совершенные. Флористы отдают им предпочтение по весомым причинам. Во-первых, далеко везти не нужно, растут-то рядом. Во-вторых, никакой химии. Цветы - ничем не обработаны. И, наконец, они модные и стильные. В нынешнем сезоне покупателям по душе пастельные тона плюс все оттенки белого. Местами - пушистого.

"Пионовидные очень розы пользуются спросом, кустовые розы. Стараемся увеличить наши производственные мощности именно в этом направлении. Обеспечим цветами каждого!", - обещает Анна Смеркалова, начальник отдела продаж тепличного комплекса "Подосинки".

К празднику объемы нарастили - спрос увеличился в десятки раз. Только в теплицах Московской области вырастили около 15 миллионов цветов. Базы и прилавки - заполнены, оптовики спокойны, о дефиците речи не идет.

Покупателям осталось рассчитать свои силы. Для тех, кто боится потратить годовой бюджет ради улыбки любимых, тоже раздолье. Главное - не перепутать. Детям - мороженое. Женщинам - горшки. Цветочные, разумеется.

Ольга Стрельцова, Егор Миронов, Сергей Долгих, Константин Чурашов, "ТВ Центр"

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