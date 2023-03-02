При попадании ракеты ВСУ в дом в Запорожье погибли четверо

Еще несколько человек ранены

В результате попадания ракеты украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в многоквартирный дом в подконтрольном Киеву городе Запорожье погибли четыре человека. Об этом в четверг, 2 марта, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По словам Рогова, около 02:45 мск в Запорожье произошли два взрыва. Он отметил, что украинская система ПВО "традиционно" работала над плотной жилой застройкой. Причиной такой тактики чиновник назвал попытки командования ВСУ "спасти военные объекты, места расположения боевиков Иностранного легиона Вооруженных сил Украины, боеприпасов и военной техники".

Из-за попадания ракеты в жилой дом погибли четыре человека, восемь ранены, еще пять считаются без вести пропавшими, среди них ребенок. Из восьми раненых четверо находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, среди этих людей есть беременная женщина, рассказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Украинские военные продолжают обстреливать российские регионы. 2 марта сообщалось, что в результате обстрела в приграничном поселке Теткино Курской области были ранены двое мужчин, один из них умер. В Брянской области в результате атаки украинских диверсантов один человек погиб, десятилетний ребенок получил ранения.

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