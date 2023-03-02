Госдолг Украины превысил 116 млрд долларов

Киев продолжает брать финансы у Запада

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос в январе более чем на 5 млрд долларов, превысив 116 млрд миллиардов. Об этом в четверг, 2 марта, рассказали в Министерстве финансов Украины.

В ведомстве уточнили, что 64,95% госдолга приходится на нерезидентов, 35,05% – на резидентов Украины.

При этом в украинском бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до 172,7 млрд долларов, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на 2024 год, сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что главной причиной роста украинского внешнего долга являются внешние заимствования с целью покрытия дефицита бюджета.

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