ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: заседание Совбеза пройдет в пятницу

13:48
  • четверг
  • 02 марта 2023

Совещание стоит в графике

В Кремле не подтвердили информацию о том, что сегодня, 2 марта, в ближайшие часы президент России Владимир Путин проведет экстренное заседание Совета Безопасности России.  

Заседание состоится завтра, 3 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У президента в графике на завтра стоит проведение Совбеза, оперативного совещания с постоянными членами", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Также Песков сообщил, что запланированная на четверг поездка Путина в Ставропольский край отменена из-за событий в Брянской области. Мероприятие по открытию года педагога президент проведет онлайн.

Ранее стало известно, что на территорию Брянской области в село Любечане с Украины проникла диверсионная группа. В настоящий момент ФСБ и Минобороны России проводят мероприятия по уничтожению вооруженных украинских националистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.