Песков: заседание Совбеза пройдет в пятницу

Совещание стоит в графике

В Кремле не подтвердили информацию о том, что сегодня, 2 марта, в ближайшие часы президент России Владимир Путин проведет экстренное заседание Совета Безопасности России.

Заседание состоится завтра, 3 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У президента в графике на завтра стоит проведение Совбеза, оперативного совещания с постоянными членами", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Также Песков сообщил, что запланированная на четверг поездка Путина в Ставропольский край отменена из-за событий в Брянской области. Мероприятие по открытию года педагога президент проведет онлайн.

Ранее стало известно, что на территорию Брянской области в село Любечане с Украины проникла диверсионная группа. В настоящий момент ФСБ и Минобороны России проводят мероприятия по уничтожению вооруженных украинских националистов.

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